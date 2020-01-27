تعرف على نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الجديد

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من العاملين ورفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية الشاغرة.



يذكر أن أيتن فؤاد كانت تعمل كبير أخصائيين بمكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منذ عام ١٩٩١، كما عملت أخصائي سياحي وإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات السياحية، ثم تدرجت في الوظائف المهنية، حيث عينت مدير إدارة الحملات الدولية، ومستشار تسويقي بمكتب رئيس الهيئة، وانتدبت للعمل بمكتب وزير السياحة ككبير أخصائيين وعضو فني بالمكتب.



ثم عملت كرئيس لجنة الحملات الدولية بالهيئة، وفي عام 1992، حصلت على جائزة أفضل بحث مقدمة من هيئة تنشيط السياحة بعنوان " السياحة العلاجية في مصر".

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف السيدة آيتن أحمد فؤاد، للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.