فوز المريخ والسويس وتعادل الترسانة والنصر وسقوط جمهورية شبين بالقسم الثاني

أسفرت مباريات اليوم التي أقيمت بالجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية للقسم الثاني عن تعادل فريق سيراميكا على ملعبه أمام فريق النصر، بهدف لكل منهما.



تقدم أحمد حسين للنصر في الدقيقة 68 ، وخطف سيراميكا التعادل في الدقيقة 90 عن طريق محمد شاهين.



وحقق فريق الزرقا أول فوز له بالموسم الحالي، بعدما تغلب على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجل الهدف حسام جماليه في الدقيقة 77 الشوط الثاني.



وفاز فريق منتخب السويس على فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين سجلها عبوده عبد الغفار في الدقيقة 3 من الشوط الثاني وأضاف خالد لطفي الهدف الثاني بالدقيقة 35.



وفاز فريق المريخ على مضيفه فريق القناة بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدف علاء البدري في الدقيقة الأخيرة .



وفي الشوط اللثاني سجل المريخ هدفي التعادل والفوز عبر اللاعب محمود إبراهيم اجوجو في الدقيقتين 20 و25 ليقود فريقه للفوز الأول بالموسم الحالي.



وتعادل فريق بتروجت مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما، على ملعب بتروسبورت، حيث شهد اللقاء تقدم بتروجت بهدف من نيران صديقه في الدقيقة 28 وتعادل على حسين في الدقيقة 30 من نفس الشوط.



وتعادل فريق الترسانة مع فريق النجوم بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف حسين حمدي في الدقيقة 32 واضاف حسن أبو صفره الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وسجل إيهاب فؤاد هدفين الترسانة في الدقيقة 15 والدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 29 نقطة



2- الداخلية 21 نقطة



3- منتخب السويس 20 نقطة



4- القناة 19 نقطة



5- بتروجت 19 نقطة



6- النجوم 18 نقطة



7- كوكاكولا 17 نقطة



8- النصر 16 نقطة



9- جمهورية شبين 14 نقطة



10- الترسانة 13 نقطة



11- المريخ 7 نقاط



12- الزرقا 5 نقاط.