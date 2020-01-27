"أميرة الشاشة".. كتاب جديد لـ مريم الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الكاتبة الصحفية مريم الشريف، بكتاب "أميرة الشاشة" الذي يستعرض قصة حياة الفنانة القديرة مريم فخر الدين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

"أميرة الشاشة" صادر عن دار فرست بوك، ويتناول مشوار الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين الفني والحافل بالذكريات، كما يتناول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها من والدها ووالدتها وأزواجها وشقيقها الوحيد يوسف فخر الدين وأبنائها.

ويسرد الكتاب حياتها المليئة بالذكريات والأسرار حتي وفاتها، كما يوثق عدد من آرائها في الفن والسياسة وعدد من الشخصيات وذلك من خلال ثلاث حوارات صحفيه أجرتهم الكاتبة مريم الشريف معها.

كما يقدم الكتاب تصريحات خاصة من عدد من الفنانين بعضهم من أصدقاء مريم فخر الدين يتحدثون عنها. فضلا عن ملحق بأهم أعمال أميرة الشاشة من أفلام سينمائيه وأعمال درامية.

يذكر أن "أميرة الشاشة" يعد ثالث عمل أدبي للكاتبة مريم الشريف، بعد روايتي "صوفيا" و"فيكرام".