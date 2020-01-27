الاتحاد الدولي للتنس يجري تجارب تطوير نظام var بالسليمانية

بدأ الاتحاد الدولى للتنس بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين (ATP) إجراء تجارب تطوير نظام (var) على الملاعب الرملية وذلك بملاعب نادى السليمانية الرياضى .





وصرح مدير نادى السليمانية رامى شحاتة بأن تلك التجارب يجريها الاتحاد الدولى من أجل تطوير هذا النظام بهدف تقليص الاخطاء فى المباريات .





وقال رامى شحاتة إن هناك مجموعة عمل كاملة حضرت خصيصا إلى مصر بأحدث الأجهزة المتطورة من كاميرات وخلافه لإجراء تجارب حية على المباريات بالملاعب الرملية حيث تقام حاليا مباريات بطولة السليمانية الدولية للتنس رجال وسيدات .





وأضاف قائلا أن اختيار الاتحاد الدولى ومنظمة اللاعبين المحترفين لنادى السليمانية لإجراء هذا التجارب جاء بعد مفاضلة مع أندية أخرى فى بلدان متعددة من دول الجوار فى منطقة الشرق الأوسط بعد التأكد من أنه المكان الأمثل لإجراء تجارب دقيقة وناجحة تحقق استخدام تلك الأجهزة المطورة .



