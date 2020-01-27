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أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020 في الكويت

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب الإثنين 27-1-2020 في الكويت

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.


أسعار الذهب الإثنين 27-1-2020 في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

 

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

26 يناير

8.32

10.70

12.48

14.26

25 يناير

8.33

10.71

12.50

14.26

24 يناير

8.36

10.75

12.54

14.34

23 يناير

8.49

10.92

12.74

14.56

22 يناير

8.45

10.87

12.68

14.49

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