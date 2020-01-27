إذاعة "الأغاني" تحتفل بالذكرى الـ102 لميلاد الزعيم جمال عبدالناصر غدًا

تحل الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ضيفة على برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه النجم سمير صبري، على إذاعة الأغاني، وذلك غدًا لثلاثاء ٢٨ يناير في تمام الرابعة عصرا.

وكشف المخرج محمد تركي، مخرج البرنامج الذي يقدمه الفنان سمير صبري، أن الحلقة ستتناول الحديث عن أسرار تذاع لأول مرة وتستعرض ذكرياتها مع أغاني ثورة يوليو مرورًا بكل الأحداث التي عاصرتها خلال حياة "الزعيم" الراحل جمال عبد الناصر، الذي ولد من ١٠٢ عام في الخامس عشر من يناير في مدينه الإسكندرية بالإضافة الى الكثير من المعلومات التي جمعتها عن الزعيم الراحل وكانت محور دراستها العليا ورسالة الدكتوراة.