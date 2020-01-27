أهالي دسوق بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد الواجب بسيناء



ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد رقيب محمد ناصر اسماعيل الرشيدي، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة.

في موكب جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي مدينة دسوق جنازة الشهيد رقيب "محمد ناصر إسماعيل الرشيداي"، شهيد القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني في أحد المداهمات للبؤر الارهابية في الشيخ زويد.وتقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد معتز البهنساوي، مدير فرع المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء خالد مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد كبير من أبناء مدينة دسوق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنازة عسكرية مهيبة؛ بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد ابراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، ودفن جثمانه بمقابر المدينة‬ وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث ردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب.وردد المشيعون: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله "، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و" لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب الغاشم‪.‬