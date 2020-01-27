ظهر مع فاتن حمامة.. وأصيب باكتئاب بسبب أزمات البلد.. ما لا تعرفه عن هشام سليم

ابن لاعب الكرة المصري الشهير



إنقطاع عن التمثيل ثم الرجوع مرة أخرى



تعرضه لأزمة صحية عام 2012



زواجه



تزوج هشام سليم من ميرفت النحاس في بداية التسعينات، و انجب منها ثلاثة فتيات هم نور وزين وعصمت، لكن بعد العديد من المشاكل قررا الانفصال، واثر ذلك على علاقات ببناته، وهو ما جعله يدخل في حالة شديدة من الحزن والوحدة، تزوج مرة ثانية من نادية الغالب في عام٢٠٠٤.





فنان محبوب عرف عالم الشهرة منذ نعومة اضافره، ليس فقط لكونه دخل مجال التمثيل مبكرا لكن لأن والده كان شخصية محبوبة المشهورة تنوعت أدواره و فقام بأدوار الخير والشر والشخص العاقل والشاب المتهور، تظهر جديته وخفة ظله في أدواره كل دور حسب متطلباته، إنه الفنان هشام سليم الذي ولد في ٢٧يناير١٩٥٨.هشام سليم هو ابن لاعب كرة القدم الشهير المايسترو صالح سليم، الذي عمل في التمثيل أيضا و كان صاحب كاريزما واضحة ومن أبرز أدواره دوره في فيلم" الشموع السوداء".مثل الفنان هشام سليم منذ الصغر، فكان أول ظهور له وهو طفل من خلال فيلم (إمبراطورية ميم) مع الفنانة فاتن حمامة ومن إخراج حسين كمال.تلقى هشام سليم دراسته في معهد السياحة والفنادق وتخرج منه في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، لكنه كان محب للتمثيل فعاد إليه مرة اخرى، حيث كان انقطع عنه لسنوات وعاد إليه بعد أن انهى دراسته.وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات، وقدم عدد كبير من الأعمال منذ حقبة الثمانينات وحتى الآن منها أفلام "تزوير في أوراق رسمية"،" الاوباش"، ا:لملعوب"،" عندما يتكلم الصمت"، "٤٥يوم"،"خيانة مشروعة"،"الناظر".و من مسلسلاته مسلسلات "الراية البيضا"،" ليالي الحلمية"، "أرابيسك"،"المصراوية"،"كلمة سر"،"بين عالمين"،"كلبش الجزء الثالث".تعرض الفنان هشام سليم لأزمة صحية ومشاكل صحية بالمعدة عام ٢٠١٢ ونُقل على أثرها لأحد المستشفيات، وفي تلك الفترة دخل هشام سليم في حالة اكتئاب نتيجة ما كان يحدث في مصر من أزمات.