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مبروك عطية: كنت أتمنى أن تكون ندوتي على رصيف معرض الكتاب لصعوب وصولي للقاعة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:49 م
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مبروك عطية
مبروك عطية
سعد نبيل _ تصوير: مصطفى الديب
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عبر الداعية الاسلامي الدكتور مبروك عطية، عن سعادته البالغة لتكدس الالاف عليه، وحرص الكثير منهم على حضور ندوته المنظمه ضمن فعليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتوقيع ومناقشة أحدث كتبه الذي يحمل عنوان "الطريق إلى السعادة".

وتابع عطية، حديثه متنيًا، أن تكون الندوة منظمه على احدا ارصفه معرض الكتاب، حتى يستطيع الاعداد الغفيرة التي التفت حوله فور وصوله ارض المعارض من حضور مناقشة الكتاب.

يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.
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