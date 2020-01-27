Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤولون: المتسللون وراء الهجمات الإلكترونية بأوروبا يعملون لصالح تركيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements

قال ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن الغربيين، إن "الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التي تستهدف الحكومات، والمنظمات الأخرى في أوروبا، والشرق الأوسط هي من أعمال المتسللين الذين يعملون لصالح الحكومة التركية"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وهاجم المتسللون ما لا يقل عن 30 منظمة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والسفارات، والأجهزة الأمنية، وكذلك الشركات، وغيرها من المجموعات، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات الإنترنت العامة، ومن بين الضحايا خدمات البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية، ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.

وتتضمن الهجمات اعتراض حركة مرور الإنترنت إلى مواقع الضحايا، مما قد يمكّن المتسللين من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.

ووفقًا لمسؤولين بريطانيين ومسؤول أمريكي واحد، فإن النشاط يحمل بصمات عملية تجسس عبر الإنترنت مدعومة من الدولة أجريت لتعزيز المصالح التركية.

وصرح المسؤولون: بأن هذا الاستنتاج كان يستند إلى ثلاثة عناصر، هويات الضحايا ومواقعهم، والتي شملت حكومات الدول ذات الأهمية الجيوسياسية لتركيا؛ وأوجه التشابه مع الهجمات السابقة التي يقولون إنها استخدمت بنية تحتية مسجلة من تركيا؛ والمعلومات الواردة في تقييمات المخابرات السرية التي امتنعوا عن التفاصيل.

وأضاف المسؤولون أنه لم يكن من الواضح من هم الأفراد، أو المنظمات المحددة المسؤولة، ولكنهم يعتقدون أن موجات الهجمات كانت مرتبطة لأنهم استخدموا جميعًا نفس الخوادم، أو البنية الأساسية الأخرى.

ورفضت وزارة الداخلية التركية التعليق، ولم يرد مسؤول تركي كبير مباشرة على أسئلة حول الحملة، ولكنه قال: إن "تركيا كانت في كثير من الأحيان ضحية للهجمات الإلكترونية".

وصرحت الحكومة القبرصية في بيان، أن "الوكالات ذات الصلة كانت على علم فوري بالهجمات وانتقلت لاحتواءها"، مضيفة "لن نعلق على تفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ووقعت الهجمات القبرصية واليونانية والعراقية، التي حددتها "رويترز" في أواخر عام 2018، أو أوائل عام 2019، ووفقًا لسجلات الإنترنت العامة.

وقال خبراء الأمن السيبراني: إن "الهجمات تسلط الضوء على نقطة ضعف في الركيزة الأساسية للبنية التحتية على الإنترنت، والتي يمكن أن تترك الضحايا عرضة للهجمات التي تحدث خارج شبكاتهم الخاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها والدفاع عنها".

ومن خلال إعادة تكوين أجزاء من هذا النظام، تمكن المتسللون من إعادة توجيه الزائرين إلى مواقع الويب الداعمة، مثل خدمة البريد الإلكتروني المزيفة، والتقاط كلمات المرور، والنصوص الأخرى التي تم إدخالها هناك.

وقال المسؤولون الثلاثة وإثنان من مسؤولي المخابرات الأمريكيين الآخرين: إنه "على الرغم من أن هجمات DNS صغيرة النطاق شائعة نسبيًا، إلا أن نطاق هذه الهجمات أثار قلق وكالات الاستخبارات الغربية".

وأضاف المسؤولون أنهم يعتقدون أن الهجمات لا علاقة لها بحملة باستخدام طريقة هجوم مماثلة تم الكشف عنها في أواخر عام 2018، وكان من بين الضحايا أيضا المخابرات الحكومية الألبانية، وفقا لسجلات الإنترنت العامة.

وذكر أحد محققي الأمن السيبراني الخاص، الذي كان على دراية بحركة المرور على شبكة الإنترنت التي تم اعتراضها، أن أجهزة الاستخبارات الحكومية الألبانية لديها المئات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تم اختراقها نتيجة للهجمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

والشرق الأوسط تركيا الأمن السيبراني أوروبا

أخبار تهمك

ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد في الديربي

منذ ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 21 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

03:27 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status