كفتة الجمبري والسمك على الطريقة البورسعيدية

المقادير

1/2 كيلو جمبري

1/2 كيلو سمك فيليه

حزمة (شبت، بقدونس، كزبرة)

3 ملاعق كبيرة دقيق (يمكن استبدال الدقيق بكوب أرز مطبوخ حسب رغبتك)

ملعقة صغيرة كمون

2 فصوص ثوم

عصير ليمونة

بصلة صغيرة

ملح وفلفل

شطة





مقادير الصوص

فص ثوم

3 ملاعق زيت

كوب عصير طماطم





طريقة التحضير

– قومي بخلط كل المكونات مع بعض في الكبة ونفرمهم جيدا حتى تصبح ناعمة.





-ثم قومي بتشكيل الكفتة واقليها في زيت غزير ساخن، ولو مش عايزة تقليها في الزيت، ممكن تدهنيها زيت بسيط ودخّليها الفرن.





تحضير الصوص

– شوحي الثوم المفروم في الزيت ثم ضيفي عصير الطماطم، وتبليها بالملح والكمون واتركيها حتى تتسبك.





– بعد ما الصوص تتسبك ضيفي اليها الجمبري واتركيهم قليلا على النار حتى تتشبع الكفتة بالصوص ،ثم ضعيها فى طبق التقديم و زيّنيها بالبقدونس وقدميها.



