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كفتة الجمبري والسمك على الطريقة البورسعيدية
الإثنين 27/يناير/2020 - 03:29 م
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المقادير
1/2 كيلو جمبري
1/2 كيلو سمك فيليه
حزمة (شبت، بقدونس، كزبرة)
3 ملاعق كبيرة دقيق (يمكن استبدال الدقيق بكوب أرز مطبوخ حسب رغبتك)
ملعقة صغيرة كمون
2 فصوص ثوم
عصير ليمونة
بصلة صغيرة
ملح وفلفل
شطة
مقادير الصوص
فص ثوم
3 ملاعق زيت
كوب عصير طماطم
طريقة التحضير
– قومي بخلط كل المكونات مع بعض في الكبة ونفرمهم جيدا حتى تصبح ناعمة.
-ثم قومي بتشكيل الكفتة واقليها في زيت غزير ساخن، ولو مش عايزة تقليها في الزيت، ممكن تدهنيها زيت بسيط ودخّليها الفرن.
تحضير الصوص
– شوحي الثوم المفروم في الزيت ثم ضيفي عصير الطماطم، وتبليها بالملح والكمون واتركيها حتى تتسبك.
– بعد ما الصوص تتسبك ضيفي اليها الجمبري واتركيهم قليلا على النار حتى تتشبع الكفتة بالصوص ،ثم ضعيها فى طبق التقديم و زيّنيها بالبقدونس وقدميها.
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