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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 27-1-2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:29 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.35 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع وجاءت على النحو التالي:
 
 سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.34 جنيه للشراء، و17.46 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.35 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع. 

 سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.36جنيه للشراء، 17.49 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.26 جنيه للشراء، و17.54جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib  نحو 17.33 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.38 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.32 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.

 
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