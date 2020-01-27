سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 27-1-2020

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.35 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.34 جنيه للشراء، و 17.46 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.35 جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.36جنيه للشراء، 17.49 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.26 جنيه للشراء، و 17.54جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.33 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.38 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.32 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.



