غداً 6 مباريات قوية في مجموعة بحرى بالقسم الثاني (انفوجراف)

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، 6 مباريات، قوية، في الجولة الثالثة عشر، للمجموعة الثالثة - بحرى - من دوري القسم الثاني.





ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الـ 13 :





1- الأوليمبي مع فاركو





يستضيف فريق الأوليمبي، صاحب المركز العاشر، بقيادة محمد كيتا، برصيد 12 نقطة، نظيره، فريق فاركو، المتصدر بقيادة أحمد عاشور، برصيد 26 نقطة.





وحقق فاركو الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ولم يلتقي أى هزيمة، بينما الأوليمبي فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وشهدت الجولة الأولى فوز فاركو بهدف دون رد.





2- الحمام مع غزل المحلة





يخوض فريق الحمام، بقيادة مجدى طلبه، صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة مع فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 24 نقطة.





وحقق الحمام الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 جولات، بينما حقق غزل المحلة الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وشهد لقاء الدور الأول، فوز المحلة بهدف دون رد.





3- بيلا مع دمنهور





يلعب بيلا صاحب المركز الأخير بقيادة إبراهيم الشهيدى برصيد5 نقاط مع دمنهور صاحب المركز الثالث بقيادة كمال فريد برصيد 21 نقطة .





وحقق دمنهور الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم، بينما فريق بيلا لم يحقق أى فوز وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وشهدت الجولة الأولى فوز دمنهور بهدف نظيف.





4- أبو قير مع المنصورة





يواجه فريق أبو قير الذي يحتل المركز التاسع، برصيد 13 نقطة مع فريق المنصورة الرابع برصيد 19 نقطة.





وحقق أبو قير الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، بينما حقق فريق المنصورة الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وشهد لقاء الدور الأول التعادل بهدف لكل فريق.





5- البلدية مع الرجاء





يواجه فريق بلدية المحلة، صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، نظيره، فريق الرجاء صاحب المركز الخامس بقيادة نبيل محمود برصيد18 نقطة ٠





وحقق فريق البلدية الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مثلهم، كما تلقى الهزيمة في 4 جولات، بينما فريق الرجاء حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم، وكان الرجاء قد حقق الفوز، بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول.





6- المالية مع دكرنس





يلتقي فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 5 نقاط مع فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مصطفى عبده برصيد 16 نقطة.





حقق فريق دكرنس الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، بينما فريق المالية لم يحقق أى فوز وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وأسفرت مباراة الدور الأول، عن تفوق دكرنس على ملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف .



