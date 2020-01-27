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السر وراء استبعاد عواد أمام دجلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:17 م
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محمد عواد
محمد عواد
هاني عصام
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استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك، محمد عواد حارس الفريق من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا ببطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع دجلة مساء الغد على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري

وأكد المصدر أن السبب وراء استبعاد عواد هو تجهيزه للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا.

وأشار إلى أن الجهاز ينوي الدفع بعدد من البدلاء في مباراة بطل أنجولا بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد كل من:

محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.
فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط
مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎.
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الكلمات المفتاحية

محمد عواد اول اغسطس الزمالك

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