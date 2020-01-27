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السجن 20 سنة لمحاميين بتهمة تزوير إيصالات أمانة بالشرقية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار مختار ماضي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين علي أحمد رجب وعلاء سمير حسن وسكرتارية نبيل شكري، محاميين اثنين بالسجن 10 سنوات لكل منهما في تزوير إيصال أمانة بقيمة 300 ألف جنيه.

وكما قضت بسجنهما 10 سنوات لكل منهما في قضية أخرى بتهمة تزوير إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، كل من "م. ح. ا" 56 عاما محامي مقيم بمدينةة القرين و"أ. م. ع" 34 عاما مقيم بفاقوس إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهماهما في القضية رقم رقم القضية 16762 لسنة 2018 فاقوس والمقيدة برقم 1832 كلي جنوب الزقازيق تزوير في محررات محضر رسمي وهو عبارة عن إيصال بقيمة 300 ألف جنيه.

وكما قرر إحالتهما إلى محكمة الجنايات لاتهماهما في القضية رقم 20695 لسنة 2018 فاقوس والمقيدة برقم 1833 كلي شمال الزقازيق لاتهمامهما في تزوير إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه.

وأدانت المحكمة خلال جلسات المحاكمة المتهمين وأصدرت قرارها المتقدم ضدهما "حضوريا".
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الكلمات المفتاحية

سجن محاميين تزوير ايصالات امانة

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