أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الإثنين 27-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020 في لبنان
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426 بـ
ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية
تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.46$
|
71.812
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.51$
|
64.948
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.53$
|
61.996
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.60$
|
53.139
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.69$
|
41.330
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.73$
|
35.426
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.476$
|
2.203.471
|
اسعار جنيه الذهب
|
332.25$
|
495.971
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.463$
|
71.851.290
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
26
يناير
|
41.552
|
53.424
|
62.329
|
71.231
|
25
يناير
|
41.317
|
53.122
|
61.977
|
70.829
|
24
يناير
|
41.457
|
53.544
|
62.186
|
71.069
|
23
يناير
|
42.457
|
54.404
|
62.352
|
72.069
|
22
يناير
|
42.112
|
54.145
|
62.394
|
72.258