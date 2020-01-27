تعرف على الموعد الجديد لطرح فيلم Bell Bottom للنجم أكشاي كومار

اعتقد المعجبين أن أكشاي كومار، سيواجه نفسه في شباك التذاكر العام المقبل منذ أن تم الإعلان عن ميعاد طرح فيلمين من أفلامه Bachchan Pandey وBell Bottom في 22 يناير 2021.

ولوضع حد للخلط، انتقل أكشاي إلى إنستجرام وأعلن تاريخ الإصدار الجديد لفيلمه Bell Bottom مع تعليق مضحك.

كتب أكشاي أثناء مشاركته لملصق جديد للفيلم: "أعرف أن هناك ما يكفي من الميمات حول مواجهتي مع نفسي في ذات اليوم، ولكن لن يصدر فيلم Bell Bottom يوم 22 يناير 2021، لقد تغير تاريخ الإصدار إلى 2 أبريل 2021".

في وقت سابق من هذا اليوم، تم تأجيل تاريخ طرح فيلم Bachchan Pandey. والفيلم الذي كان من المفترض أن يعرض في عيد الميلاد هذا العام، سيعرض في العام المقبل.

وجاء هذا التطور استجابة لطلب أمير خان بأن يصدر فيلمه Laal Singh Chaddha منفردًا في عيد الميلاد 2020.

وشكر أمير خان، أكشاي كومار ومخرج الفيلم ساجد ناديادولا على ذلك، وكتب على تويتر: "في بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو محادثة واحدة. شكرًا لأصدقائي أكشاي كومار وساجد ناديادوالا على مبادرتهم الحارة بتغيير تاريخ إصدار فيلمهم Bachchan Pandey بناء على طلبي. أتمنى لهم أطيب تمنياتي لفيلمهم. أتطلع لذلك الحب".

فرد أكشاي على التغريدة: "في أي وقت أمير خان فكلنا هنا أصدقاء، يقدم لنا أمير خان ــ مظهر جديد، تاريخ إصدار جديد، قادم في 22 يناير 2021 Bachchan Pandey".

وبالعودة إلى فيلم Bell Bottom، أعلن أكشاي الفيلم في نوفمبر 2019 باعتباره "رحلة تجسس أفعوانية". شارك الممثل أول نظرة على وسائل الإعلام الاجتماعية، وصور ذلك على أنه: "استعد للعودة إلى الثمانينيات والقفز إلى قطار الملاهي الجاسوسية، يا Bell Bottom سيطرح في 22 يناير 2021".

فيلم Bell Bottom من إخراج رانجيت تيواري، وإنتاج فاشو باجناني.