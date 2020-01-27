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ألمانيا تدرس إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:57 م
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن ألمانيا تفكر في إجلاء المواطنين الألمان من المنطقة الصينية المتضررة من فيروس كورونا.

وقال "ماس" في مؤتمر صحفي: "نحن الآن نفكر أيضًا في إمكانية إجلاء جميع الألمان المستعدين للمغادرة"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن فريقًا من السفارة الألمانية في بكين سيصل إلى ووهان - المدينة الصينية حيث بدأ تفشي فيروس كورونا - في وقت لاحق من اليوم لمساعدة الألمان هناك.

وأشار "ماس"، إلى أنه يتعين على الألمان تجنب كل السفر إلى الصين الذي لم يكن ضروريًا تمامًا.

وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنها ستتمكن من السيطرة على انتشار وباء الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد.

وقالت السلطات الصينية، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المحلية: " نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية".

وأضافت: "حاليا الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين".

وكان مدير منظمة الصحة الدولية، تيدروس أدهانوم، قد أعلن أنه سيتوجه إلى بكين للقاء المسؤولين والخبراء الصينيين لبحث الوضع الصحي هناك.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 81 قتيلا، بينما ارتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء الصين.

وقد أعلنت وزارة المالية الصينية، عن تخصيص ما يقارب التسع مليار دولار للجنة الصحة الوطنية، لاحتواء فيروس كورونا، عقب تفشيه في عدد كبير من المدن الصينية.

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