تفاصيل إنقاذ أب لابنته من دهس قطار الإسماعيلية

وقال أحد الركاب الذين حضروا الواقعة، إن الأب لم يتردد للحظة في إنقاذ ابنته بعد أن انزلقت أسفل القضبان الحديدية، قبيل وصول القطار، وقفز ليحميها من دون تردد ولو للحظة واحدة، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي أظهر شجاعة الأب، والذي وثقه أحد الركاب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة

.

مشهد إنساني مهيب عندما عرض أب نفسه للموت المحقق، وذلك لإنقاذ ابنته، لحمايتها من أسفل عجلات قطار في محطة بمحافظة الإسماعيلية، وكانت البداية عندما سقطت الابنة ما بين رصيف القطار خلال سيرها معه، ليقوم بإلقاء نفسه مباشرة فوقها لينقذها على بعد مسافة لا تتخطي المليميترات عن علاج القضبان، وتمكنا من الخروج بسلام بعد مرور القطار.وتعالت أصوات الناس التي شاهدت الموقف الإنساني في خوف وترقب وهلع وهم يحثون الوالد الذي علا جسمه جسد ابنته ليحميها من الموت المحقق أسفل عجلات القطار، على عدم الحركة والثبات حتى يمر القطار، وتمكن الأب إنقاذ ابنته دون الإصابة بأذى.