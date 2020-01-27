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زينب بسام: بلقيس ومنة ووعد والبحيري أبرز ضيوف برنامج "الزين" في الكويت

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:57 م
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زينب بسام
زينب بسام
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أعلنت المذيعة الشابة زينب بسام، استضافة عدد من مشاهير الفن في مصر والعالم العربي ببرنامجها "الزين"، والمقرر عرضه على شاشة "الكويتية"، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج الأخيرة.

 

وكشفت زينب بسام، بأن من بين أهم الضيوف اللذين يستضيفهم البرنامج كل من النجمة وعد والفنانة ريم البارودي والفنانة راندا البحيري والفنانة الشابة منة عرفة بالإضافة إلى نجمة الخليج بلقيس، وذلك للحديث عن خطوط الموضة والأزياء وأخر مستحدثات عالمي التجميل والميكاب، بالإضافة إلى استضافة عدد من خبراء ودكاترة التجميل.

 

وخضعت زينب بسام لجلسة تصوير منذ أيام، استعدادا للبرنامج المقرر انطلاقه مطلع فبراير المقبل عبر شاشة "الكويتية"، والبرنامج من إعداد محمد الدخيل، وإخراج بسام التركي.

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