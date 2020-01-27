رئيس البرلمان: الهدف من تعديلات قانون السكك الحديدية تعظيم الموارد

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الهدف من تعديلات قانون السكك الحديد، تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضي غير المخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام.



جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وطالب عبدالعال، النواب بعدم مناقشة مشكلات السكك الحديد وأن تنصب المناقشات على مشروع القانون، حتى لا نلقي بظلال من الشك على دستورية القانون، مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التي تدخل في نطاق النفع العام.



ويستهدف مشروع القانون، السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها.



وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.



وتتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوي الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدني بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإدارى للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.



كما أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال على إحالة أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها وتشمل الآتي:



1-إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائبين همام العادلي وجابر الطويفي عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية.



2- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الإيجابية للأسر المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئون الدستورية.



3- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.



4- إحالة الاقتراح بقانون تعديل قانون نقابة المهن التعليمية مقدم من النائب ياسين عبد الصبور إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية.

