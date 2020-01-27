وزير القوى العاملة يلتقي رئيسة "التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية"

وأعرب الوزير، عن تقديره للعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية في مجال التوعية وبناء القدرات والتنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مؤكدا أن ذلك هو هدف من الأهداف الرئيسية التي نعمل على تحقيقه.



واستعرض، خطة وزارة القوى العاملة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والتي تصل إلى 38 مركزا ثابتا، على مستوى 27 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني، فضلا عن تطوير وتحديث 13 وحدة تدريب متنقلة، وتم إطلاق 8 منها تجوب القرى والنجوع لتدريب كل راغب في التدريب في محل إقامته في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة.



ومن جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر أصبحت مدركة لخطورة هذا الملف، ويقظة تجاه أي محاولات مخالفة للقانون، أن هناك تركيزًا على توفير الحماية للحالات التي تتعرض للاستغلال، وتقديم التوعية للشباب من خلال عرض البدائل المتاحة، مؤكدة أن اللجنة تعمل بشكل ميداني وتصل للقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتوفير الحماية المطلوبة.



وكشفت جبر، عن عدد المهاجرين الذين تحركوا العام الماضي من مصر بطريقة غير شرعية، موضحة أنهم لم يتجاوز 777 فردًا لدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، ما يدعو للتأمل، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة في التعامل المصري مع قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين.



وأشارت، إلى أنه منذ 3 سنوات مضت لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهذا يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة، ومصر تتحرك في هذا الملف بصورة كاملة بدأت بالجانب التشريعي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون.



وعرضت السفيرة نائلة جبر، تقديم خدمات اللجنة الوطنية للوزارة من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لها من خلال المنح التي تصل إليها، لتدريب الشباب على الوظائف المتوفرة في سوق عمل الدولة المراد التهجير لها حتى يتيح لهم الحصول على فرصة العمل فور وصولهم للدولة المتجهين إليها، فضلا عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الهدف الأكبر للجنة هو توفير فرص عمل للشباب داخل بلادهم لعدم الاتجاه للهجرة غير الشرعية.



ومن جانبه رحب الوزير بإسهام اللجنة في تطوير وتحديث مركز التدريب، مؤكدا أهمية كيفية استخدام المنح والمردود والقيمة المضافة التي سوف تعود على الدولة منها وقدرة استفادة الشباب للقضاء علي الهجرة غير الشرعية، وتشجيع الهجرة الشرعية.



وتفقد الوزير برفقه السفيرة نائلة جبر، العمل على 5 وحدات التدريب المتنقلة التي يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثالثة داخل الورشة الخاصة بالوزارة بأيدي عمالها ومعداتهم الخاصة بهم كرسالة تقوم بها الوزارة وخدمة تقدمها للمجتمع المصري.



وأشادت "جبر" بالجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة فى إحياء منظومة التدريب المهني، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والجهود الكبيرة التي بذلت بأيدى عمالها، وبما لهم من قدرة كبيرة على العمل.



التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الشباب الراغب في الهجرة بشكل رسمي لضمان كافة حقوقه للمساهمة في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر باعتبارهما من أولويات الحكومة.