بـ"المزمار".. أهالي قرية خليفة يونس بالفيوم يستقبلون المحافظ وأبو هشيمة

استقبل أهالي قرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور أحمد الأنصاري المحافظ، بالزغاريد والمزمار والطبل، عقب وصولهما للقرية، وسط فرحة عارمة من الأهالي، لتسليم مفاتيح 30 منزلًا للفئات المستحقة.وسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مفاتيح 30 منزلًا للفئات المستحقة بقرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعينية، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا الذي تنفذه جمعية الأورمان الخيرية ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث تم هدم هذه المنازل وإعادة بنائها وتأهيلها، بتكلفة تتراوح بين 90 إلى 100 ألف جنيه للمنزل الواحد.وكما سلم أبو هشيمة، عدد 24 مشروعًا تنمويًا و10 أكشاك للمستحقين و5 كراسي متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، فضلًا عن توزيع 30 مساعدة زواج للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء عدد 50 عملية عيون و25 عملية قلب للمرضى غير القادرين.