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عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم
الإثنين 27/يناير/2020 - 01:58 م
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هاني عصام ورامي بشاي
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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.
قائمة الزمالك ضد وادي دجلة
محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.
فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي - محمود عبدالرازق شيكابالا - إمام عاشور في خط الوسط
مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم
واستبعد الجهاز الفني كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني وعمر السعيد وطارق حامد وعبد الله جمعة وكريم بامبو وأشرف بن شرقي
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