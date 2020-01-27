Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:58 م
Advertisements
محمد عواد
محمد عواد
هاني عصام ورامي بشاي
Advertisements
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك‎ قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

محمد أبوجبل - محمد صبحي  في حراسة المرمى

 محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام  في خط الدفاع.

 فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي - محمود عبدالرازق شيكابالا  - إمام عاشور في خط الوسط  

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎

واستبعد الجهاز الفني كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني وعمر السعيد وطارق حامد وعبد الله جمعة وكريم بامبو وأشرف بن شرقي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمد عواد مباراة الزمالك ودجلة الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 19 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 18 ساعة

ضحية جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قال محمود الخطيب عن أداء الأهلي أمام النجم الساحلي؟

منذ نصف ساعة

خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 17 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. الزمالك ينهي أزمة "أوناجم" ويرفع القائمة الإفريقية لـ29 لاعبا

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري.. استبعاد عبد الغني وطارق حامد

استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإنتاج.. استبعاد شيكابالا و4 لاعبين

مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر on sport

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك ضد أسوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status