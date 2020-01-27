عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك‎ قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.





قائمة الزمالك ضد وادي دجلة





محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.





فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي - محمود عبدالرازق شيكابالا - إمام عاشور في خط الوسط





مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎





واستبعد الجهاز الفني كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني وعمر السعيد وطارق حامد وعبد الله جمعة وكريم بامبو وأشرف بن شرقي





