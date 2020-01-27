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نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:59 م
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بوابة الفجر
آيات عامرـ اسماء قورةـ تصوير سامح كحيل
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أكدت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والمرشحة على مقعد نقيب أطباء بطريين مصر، على أنه جار التجهيز لرفع دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة بالقاهرة ضد كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة، ووزير الشباب والرياضة، وذلك لمنع بيع وتداول الشعرية المقلية سريعة التحضير الإندومي، في المدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب.

وأشارت زكي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إلى أن بعد واقعة وفاة طفل بالمحلة بسبب تناوله الأندومي مما أدى لإصابته بإعياء وارتفاع حاد في ضغط الدم ولم تفلح محاولات إسعافه، وذلك في ثاني واقعة بعد طفلة سوهاج، لافتة إلى أهمية الوقوف والنظر للأسباب والحرص على صحة الأطفال والشباب.

وأوضحت، أن الإندومي يحتوي على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم التي تسبب السكتة الدماغية أو الزهايمر، فضرر تلك المادة نتيجة فرط استهلاكها الذي يؤدي إلى حساسية حادة عند البعض والإصابة بنوبات من الصداع.

وتابعت شيرين: أن النودلز شعرية مقلية تحتوي على نسبة عالية من النشويات التي تسبب بدانة الأطفال، كما تحتوي على زيوت مع فرط استهلاكها تسبب أمراض القلب والشرايين، كما إنه يزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي نظرا لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية وترفع نسبة السكر في الدم.

ولفتت، أن الأندومي يؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة، حيث إن أخطر ما يفعله الأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل لأن هذا الأمر يجعل نسبة أملاحها عالية وتجهد الكلي والجهاز البولي وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة.

وحذرت زكي، ربات المنزل أن الإندومي كمكعبات مرقة الدجاج، وأكياس الخلطات الجاهزة للكفتة والبرجر، وأكياس بودرة الشوربة، ومصنعات اللحوم، مشيرة إلى أن جميعها منتجات تحتوي على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم، مضيفة أن الوفاة لا تحدث فجأة بل هو تراكم تأثير المواد في أجساد الأطفال مع وجود استعداد فردي لارتفاع حاد لضغط الدم نتيجة عوامل مرضية أو وراثية أو اختلافات فردية.
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
نقابة البيطريين تجهز دعوى قضائية عاجلة لمنع بيع "الإندومي"
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الكلمات المفتاحية

وفاة طفلين نقابة البيطريين الإندومي

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