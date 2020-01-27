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هبوط 7 قطاعات ببورصة دبي في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
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واصل المؤشر العام لسوق دبى المالى تراجعاته، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2788.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 151 مليون سهم محققة ما قيمته 196.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2970 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقر سهمين.
 
وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، فقطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%.
 
 
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