الجمارك السعودية توضح عدد علب السجائر غير الخاضعة للرسوم والمسموح بها لكل فرد مسافر

وضحت الجمارك السعودية، في تصريحات لها حول السماح للمسافرين الأفراد القادمين للمملكة العربية السعودية عبر المنافذ السعودية بإدخال 100 علبة سجائر غير خاضعة للرسوم.

ونفت الجمارك السعودية، صباح اليوم الإثنين 27/1/2020، التصريحات التي جاءت على لسان أحد مسؤوليها والمتعلقة بالسماح للمسافرين الأفراد القادمين للسعودية عبر المنافذ بإدخال 100 علبة سجائر (10 كروز) غير خاضعة للرسوم غير صحيح، موضحة أن الكمية المسموح بها هي 50 علبة سجائر لكل مسافر وليس 100.





وأكدت الجمارك السعودية عبر المركز الإعلامي، أن المعلومات التي صرح بها سليمان التويجري نائب المحافظ للشؤون الأمنية والتعاون الدولي مغلوطة وليس صحيحة بالمرة.





وجاءت توضيحات المركز الإعلامي بعد تصريحات تم الإدلاء بها أمس الأحد، سليمان التويجري نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي قال فيها إنه "تم الاتفاق مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار على السماح للأفراد بإدخال 10 كروز سجائر أو 100 علبة (باكيت) للشخص الواحد وذلك بهدف الاستهلاك الشخصي وغير معدة للبيع.





وقالت الجمارك السعودية في توضيح لها، إن عدد السجائر المسموح بدخولها مع الأفراد المسافرين البالغين (18 عامًا) والمعفاة من الرسوم الجمركية 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط، موضحة أنه تم السماح مؤقتًا باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى ألف سيجارة (أي ما يعادل 5 كرز).





وأضافت الجمارك السعودية: "ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام، والسيجار 24) وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها المملكة، ويحق للمسافرين إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها.



