بورصة البحرين تفقد 0.13% خلال تعاملات اليوم

انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1646.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 654.4 ألف دينار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



