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"كيف تيأس" كتاب يتحدث عن مشاكلنا النفسية والإجتماعية

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
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صدر حديثا عن دار المثقف للنشر والتوزيع، كتاب "كيف تيأس" للمؤلف عصام أبو العلا.

 

ويعد "كيف تيأس"، أول كتاب مصري عربي يتحدث عن مشاكلنا النفسية والإجتماعية من منطلق عادتنا وتقاليدنا من خلاله سنتعرف على كيفية مواجهة أزماتنا الشخصية وكيفية معاملة أنفسنا وكيف نواجه العالم الخارجي وما هي الصورة التي نحب ان نرى أنفسنا عليها وما هي الصورة التي نتمنى أن يرانا عليها المجتمع.

 

يبدأ الكتاب بالإصرار على تحقيق النجاح وتقدير الذات وتغيير الحلم والطريق والابتعاد عن محاكمة النفس وينتهي بالانتماء، أكثر من ٤٣ موضوع او عنوان في ٣١٢ صفحة تستخرج من داخلك أدوات النجاح ويبتعد عن الحوافز المؤقتة مقتربا من الحافز الدائم.

 

الكتاب لاينفي وجود التنمية البشرية ولكنه يبحث عن التنمية الذاتية الأهم والباقي للانسان كل هذا في سرد قصصي واقعي لأكثر من ١٠٠ شخصية تحدث عنها الكتاب ورحلات الصعود والهبوط في حياة الانسان.

 

فالكتاب يتحدث عن مشاكلنا النفسية والاجتماعية من منطلق عادتنا وتقاليدنا عكس الكتب التي ألفها وكتبها أصحاب الجنسيات الغربية والأمريكي التي تتحدث من منظور لا يلائم واقعنا فهو اول كتاب مصري يرشدنا الي الصورة التي يجب أن نكون عليها والتي نتمنى أن يرانا بها الناس.

 

كما يتحدث الكتاب عن المشاكل النفسية والاجتماعية من منطلق عادتنا وتقاليدنا، كما يوضح كيفية مواجهتها، وكيفية مواجهة العالم الخارجي وما هي الصورة التي نرغب في رؤية أنفسنا عليها، وما نرغب في أن يرانا المجتمع عليه.

 

جدير بالذكر أن الكتاب يأتي ضمن الإصدارات تطرحها الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، والتي انطلقت الأربعاء، الماضي.

 

ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وتحل دولة السنغال ضيف شرف للمعرض، كما اختير المفكر جمال حمدان شخصية دورة هذا العام.

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