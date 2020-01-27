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محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:53 م
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المحافظ
المحافظ
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أحياء العجوزة وبولاق الدكرور؛ لمتابعة حالة النظافة ورفع كافة الإشغالات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "راشد" رئيس حي أرض اللواء بالعجوزة، بضرورة التأكيد على الصيانة الدورية للسلم الكهربائي والمصعد الخاص بالمزلقان؛ للتسهيل على المواطنين وكبار السن ومتحدي الإعاقة.

وخلال الجولة، فاجأ المحافظ، سائقي الميكروباص بموقفي سرفيس الطريق الأبيض والبراجيل بأرض اللواء؛ لمتابعة سير العمل بهما وتواصل خلالها مع السائقين والركاب، للتأكد من الالتزام بالأجرة المحددة وخطوط السير.

وشدد على رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، بضرورة فرض الانضباط وإحكام السيطرة على مواقف السرفيس وعدم السماح بأي مخالفات.

وحرص المحافظ خلال الجولة، على تفقد الوحدة الصحية الأولية بأرض اللواء؛ لمتابعة بعض أعمال الصيانة الجارية بها، والاطمئنان على سير العمل داخل الوحدة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة حيث حرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى أبرز المعوقات التي تواجههم.

كما وجه المحافظ، رئيس حي العجوزة، بتجميل وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة وتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبري بمنطقة أرض اللواء.

وكلف المحافظ، رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بتنظيم حملة مكبرة بشارع ترعة المجنونة موجهًا برفع أي مظاهر للإشغال من على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى ومراجعة خطوط التنظيم المحددة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، واللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، والعميد إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور، وشفيق جلال، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة الميدانية.

محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
محافظ الجيزة يوجه بصيانة دورية لسلم مزلقان أرض اللواء
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