إسعاد يونس عن حلقة كريم عبد العزيز: "الليلة ليلة كاراميللا"

يحل الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وشوقت الفنانة إسعاد الجمهور بنشر مجموعة صور من كواليس تصوير الحلقه من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وقامت بالتعليق عليها قائلة:"الليلة ليلة كاراميللا".



وكانت قد امتدحت إسعاد يونس، كريم عبد العزيز، خلال البرومو الترويجي للحلقة قائلة: "كريم واحد من أعمدة الفن دلوقتي".





"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"



جدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز أنتهي من تصوير فيلمه الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويؤدي كريم في الفيلم دور رجل أصلع من حي شعبي، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار



ويعد آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركه فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلم



