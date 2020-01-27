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ماذا قال محمود الخطيب عن أداء الأهلي أمام النجم الساحلي؟

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:46 م
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الأهلي والنجم
الأهلي والنجم
محمد الصو
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وتواجد محمود الخطيب، في استاد مختار التتش، وتوجه إلي غرفة ملابس اللاعبين لتهنئتهم بالفوز على النجم الساحلي، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس.

وطلب الخطيب من اللاعبين، مواصلة النتائج الجيدة أمام الهلال السوداني، لحسم التأهل لدور ال8.

وتأخر انطلاق المران الذي كان مقرر له الواحدة ظهرا، بسبب جلسة الخطيب مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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