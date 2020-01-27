انخفاض الأسهم اليابانية متأثرة بانتشار فيروس كورونا

انخفض مؤشر Stoxx 600 الاوروبى بنسبة 1.7٪ في بداية جلسة التداول، الاثنين، بينما في الولايات المتحدة، أظهرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز انخفاضًا بنحو 400 نقطة عند مستهل الجلسة في بورصة وول ستريت. بينما تغلق معظم الأسواق في آسيا لعطلة العام القمري الجديد، انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بأكثر من 2٪ في تعاملات بعد الظهر، بينما انخفض مؤشر توبيكس بنسبة 1.6٪.

ويأتي تهرب المستثمرين من المخاطرة وسط مخاوف بشأن تداعيات اقتصادية محتملة نتيجة لانتار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس الذى انتشر في مدينة ووهان الصينية وانتقل خلال أيام قليلة إلى 12 بلدًا أخرى حول العالم، إلى 80 شخصًا وبلغت الإصابات 2700 شخص، ذلك وفقا للارقام الرسمية التى اعلنتها الصين مساء الأحد.