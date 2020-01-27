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أيمن بهجت قمر يشيد بكتاب "أنا والسرطان راجل لراجل"

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
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رحب الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، بصدور كتاب"أنا والسرطان راجل لراجل" للكاتبة أميرة عبدالمعبود.

أكد قمر من خلال فيديو تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تجربة الكتاب تعكس تجربة شخصية إنسانية حقيقية للكاتبة التى واجهت السرطان بكل شجاعة، وسردت معركتها مع المرض من خلال سطور الكتاب،بما يؤكد صبرها وإرادتها.

ودعا أيمن بهجت قمر لقراءة الكتاب لكى نتعلم المواجهة والصبر والإرادة.

من جانبها قالت الكاتبة أميرة عبدالمعبود أن شهادة شاعر وكاتب كبير مثل أيمن بهجت قمر وحديثه عن تجربتها الأولى هو وسام على صدرها ودعوة للسير فى طريق الكتابة الإنسانية خلال المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن الكتاب الذى يصدر عن مكتبة مدبولى يعرض حاليًا فى معرض الكتاب،ومن المقرر تنظيم حفل التوقيع الخاص به الساعة 2 ظهر غدِ الثلاثاء فى صالة 1 بالمعرض.
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