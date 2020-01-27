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الصين تؤكد: قادرون على هزيمة "كورونا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:40 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنها ستتمكن من السيطرة على انتشار وباء الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد.

 

وقالت السلطات الصينية، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المحلية: " نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية".

 

وأضافت: "حاليا الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين".

 

وكان مدير منظمة الصحة الدولية، تيدروس أدهانوم، قد أعلن أنه سيتوجه إلى بكين للقاء المسؤولين والخبراء الصينيين لبحث الوضع الصحي هناك.

 

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 قتيلا، بينما ارتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300  في جميع أنحاء الصين.

 

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