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فايلر يعالج أخطاء لاعبي الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:38 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الجلسة من جانب المدير الفني، مع اللاعبين من أجل معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها بالمباراة، ومحاولة تصحيحها، قبل مواجهة الهلال السوداني المرتقبة.

ويستأنف الفريق تدريباته حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما رفض فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية، بسبب تلاحم المباريات.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

واعتلى النادي الأهلي، الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والنجم الساحلي ثالثًا برصيد 9 وبفارق الأهداف عن الفريق السوداني، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز، مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم الأول من شهر فبراير، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.
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