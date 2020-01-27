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الحمام يتعاقد مع لاعب وسط كوكاكولا رسميا

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:38 م
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كفتة
كفتة
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان في إبرام ثالث صفقاتة الشتوية بالتعاقد مع محمد كفتة لاعب وسط كوكاكولا وغزل المحلة لنهاية الموسم علي سبيل الإعارة.


وقام اللاعب بالتوقيع للفريق المطروحي، في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وإبراهيم رسلان رئيس لجنة التعاقدات.

وتعتبر صفقة كفته هي ثالث صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية بعد نجاحة في ضم هشام نيمار لاعب بيلا، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب الإعلاميين.

وتسعي إدارة النادي في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الساعات القادمة قبل غلق فترة القيد لتدعيم صفوف الفريق المطروحي.

نادي الحمام المطروحي أنهي مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني وهو في المركز السابع برصيد 15نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

نادي الحمام يحتل المركز الثامن برصيد 15نقطة حتي الآن، وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 17هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي.

وتضم قائمة نادي الحمام حاليا 23 لاعبا بعد الإستغناء عن وليد إبراهيم لمركز شباب الحمام،وفرج شوقي لنادي الجزيرة، وعمر مرعي لنادي الهلال المطروحي وتضم : محمدفتحي السيد، وإسلام الحريري في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

وسيتم قيد الصفقات الجديدة هشام نيمار، وعبد الرحمن عبد النبي، ومحمد كفتة لتصبح القائمة من 26 لاعب.
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كوكاكولا الحمام اخبار الرياضة

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