رشا سمير تحتفل بتوقيع "للقلب مرسى آخر" داخل معرض القاهرة للكتاب 2020 (صور)

احتفلت الروائية الدكتورة رشا سمير، بتوقيع أحد روايتها والتي تحمل عنوان "للقلب مرسى آخر"، وذلك بجناح الدار المصرية اللبنانية المشارك في الدورة الـ51 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يقام هذا العام تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف، ويستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل.

وشهد حفل التوقيع توافد عدد كبير من الجمهور وراد المعرض، فضلًا عن قراء الروائية الذي حرصوا على شراء أحدث روايات كاتبتهم المفضلة، كما حضر كوكبة من الروائيين أصدقاء الكاتبة، مثل الروائي العراقي عائد خصباك، والإعلامية المحامية أميرة بهي الدين، والصحفية زينب عفيفي، والكاتب الصحفي عزت قمحاوي والناشر سيف سلماوي وغيرهم من المهتمين بالأدب.

الجدير بالذكر أن الرواية هي الإصدار العاشر للروائية والرواية الرابعة بعد مجموعات قصص قصيرة.

يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.