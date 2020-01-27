الشاعر محمد بغدادي يوقع ديوانه الساخر "سترونج اندبندنت.. قارورة" بمعرض الكتاب (صور)

احتفل الصحفي والشاعر محمد بغدادي، مساء أمس الأحد، بتوقيع ديوانه الساخر "سترونج اندبندنت.. قارورة" الصادر عن دار "لوتس" للتوزيع والنشر، وذلك بجناح مؤسسة دار الهلال الصحفية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والكاتبة نجوى عبد الرحمن مدير دار لوتس، والشاعر الغنائي حسن عزو وعدد من الشخصيات العامة، ومجموعة من الأصدقاء الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع بغدادي، بالإضافة إلى عدد من القراء الذين قاموا بشراء نسخ الديوان والتقاط صور مع الزميل الصحفي على طريقة السيلفي.

يضم الديوان مجموعة كبيرة من قصائد العامية المصرية، على لسان المرأة، ويعكس انفعالاتها المختلفة، كما يحمل العديد من الرسائل المهمة التي تدور في أذهان المرأة بشكل ساخر.

الجدير بالذكر أن محمد بغدادي يعمل صحفيا بمؤسسة دار الهلال، وسكرتير تحرير بمجلة الكواكب، ورئيس تحرير لجريدة الشعب الأسواني المحلية، وتولى سابقا رئاسة قسم المحافظات بجريدة الفجر وبوابتها الإلكترونية، وعمل أيضا محررا بالموقع الرسمي لشبكة تليفزيون النهار.

كما عمل مستشارا إعلاميا لأكاديمية "بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام، وانضم لنقابة الصحفيين المصرية، ومن ثم شعبة كتاب ونُقاد الفن بالنقابة .