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شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد - تصوير ياسمين عليوة و عبير احمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام ظلَّ -مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرًا إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لايزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمي إلى هذا الدِّين باسمِه وبمـولدِه.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي حول "تجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى" ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ" [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها في الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرًا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص ينقذ المسلمين من التدهور
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الكلمات المفتاحية

شيخ الازهر التجديد

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