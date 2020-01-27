محمد سامي يشارك في تحدي شيرين رضا للعناية بالحيوان

انضم المخرج محمد سامي للحملة التي أنشأتها الفنانة شيرين رضا من أجل التوعية بالرفق بالحيوانات، ولا سيما بعد انتشار مقاطع فيديو تتضمن الكثير من الاعتداء المختلفة على الحيوانات.



نشر المخرج محمد سامي مقطع فيديو جديد له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهر في الفيديو وهو يلعب مع كلبه الصغير، بعدما تحداه الفنان أحمد السقا، وعلق على الفيديو قائلاً :" لقد قبلت تحدي أحمد السقا لنشر صورة مع حيواني المفضل، لنشر الوعي حول الحيوانات الضالة وإظهار دعمي لهذه القضية العظيمة، اتحدى محمد رمضان ونور ومي عمر".



وفي سياق آخر، يُشار أن المخرج محمد سامي يقوم حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل بطولة محمد رمضان، روجينا، نور، ريم سامي، أحمد فهيم، إدوارد، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.