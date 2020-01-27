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ويل سميث: الجزء الثالث من فيلم "باد بويز" إعادة لم شمل العائلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:31 م
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بوابة الفجر
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حرصت إذاعة "إنيرجي ٩٢.١" على التواجد في العرض الخاص للفيلم الأمريكي "باد بويز" الجزء الثالث، بطولة النجمين ويل سميث، ومارتن لوارنس.

 

وأجرت إذاعة "إنيرجي ٩٢.١" لقاءا خاصا في فرنسا مع النجم ويل سميث الذي عبر عن سعادته بعرض الجزء الثاني من الفيلم بعد ١٧ عاما من عرض الجزء الثاني، وقال ويل في هذا الصدد: "الأمر وكأنك تعود إلي منزلك وبيتك، لأن الأجزاء الأولى كانت في بداية مسيرتنا المهنية، وكنا في العشرينات من عمرنا، لذلك الشخصيات التي نقدمها في الفيلم جزء مننا، وفي الجزء الثالث نشعر وكأننا نعيد شمل العائلة ونلتقي من جديد بتلك الشخصيات".


وعن العناصر التي حرص سميث إظهارها في الجزء الثالث، قال سميث لإنيرجي: "الجدال والصراع ما بين الشخصيتين الرئيسيتين كان من الضروري استمرارهم في الجزء الثالث لأنهم جزء لا يتجزأ من سلسلة افلام باد بويز".


جدير بالذكر أن إيرادات الفيلم وصلت الي ١٠٠ مليون دولار في ٩ أيام فقط.

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