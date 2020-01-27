خط سير بين أرمنت وإسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات و75 قرشا

قال المهندس محمد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إن المجلس التنفيذي للأقصر، برئاسة المحافظ المستشار مصطفى ألهم، قرر امتداد خط السير بين أرمنت وإسنا، بتعريفة موحدة تبلغ قيمتها 6 جنيهات و75 قرشًا، مع إلغاء موقف الشيخ أحود تمامًا.



وأوضح "سليمان" في تصريح إلى "الفجر"، أنه من المقرر اعتماد خط السير من قبل مدير أمن الأقصر، وذلك لتطبيقها من قبل إدارة المرور، تيسيرًا على المواطنين في مواصلة السير بين إسنا وأرمنت، من دون استغلالهم من السائقين.







وقرر المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إلغاء موقف الشيخ "أحود" بإسنا، وتمديد خط السير بين مركزي وإسنا وأرمنت بتعريفة موحدة.