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افتتاح معرض "مصرية أنا" للفنان طاهر عبد العظيم بالهناجر

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "مصرية أنا" للفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، أمس الأحد، بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر المعرض حتى الأول من فبراير المقبل.

بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتورة علية عبد الهادى عميد كلية الفنون الجميلة سابقًا، الدكتور أحمد حسنى يحيى أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، والدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين السابق، والفنانين التشكيليين "الدكتور أحمد عبد الكريم، والدكتور عبدالوهاب عبد المحسن، والدكتور فريد فاضل"، والفنان محمد دسوقى، مدير مركز الهناجر للفنون، والناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافى، وكوكبة كبيرة من الفنانين التشكيليين، وعشاق الفن التشكيلى، ورجال الصحافة والإعلام.

ضم المعرض ٢٣ عملا فنيا بأحجام مختلفة، تستعرض صورا مختلفة للمرأة المصرية، كانت شخصية المرأة الفلاحة والبدوية نصيب الأسد فى المعرض، استخدم الفنان ألوانا أشبه ماتكون لألوان الطبيعة ليجسد البيئة المحيطة للشخصية، وإظهار الجمال المستتر فى شخصيتها التى تحمل سمات الأصالة وملامح التراث المصرى الأصيل، وقوة الشخصية والثقة بالنفس التى تتمتع بهما المرأة المصرية.

يعد برنامج افتتاح المعرض، شكلا جديدا وصورة مبتكرة، أعطت للمعرض جمالا متميزا إبهر الحضور ونال إعجابهم، حيث صاحب افتتاح المعرض، عرض موسيقي مستوحاه من فكرة المعرض، رؤية وتأليف وعزف للموسيقار "محمد نجله" على البيانو، بمصاحبة الطبلة والربابة، ويصاحب العزف أيضا أداء حركى لثلاثة عارضات فى زيهن البدوى والفلاحى والشعبى.
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