رسالة لـ"ميجان" من والدها: مستعد لمواجهتك في المحكمة

صرح توماس مارك الأب المنفصل عن ابنته المنفصلة عن العائلة المالكة، اليوم الإثنين، بأنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة، وانها هي وزوجها الامير هاري قد أضرا بالملكة اليزابيث بالتراجع المفاجئ عن واجباته الملكية. وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".



واتفق هاري، حفيد العاهل البريطاني، وزوجته ميجان، مع الملكة هذا الشهر على أنهما لم يعدا يعملان كملوك، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتهما في القيام "بدور جديد تقدمي" يأملان في تمويل أنفسهم.



وقال ماركل لبرنامج "صباح الخير يا بريطانيا" على قناة ITV "أعتقد أنهم أضروا بالملكة، وأعتقد أنهم أضروا بأفراد العائلة المالكة، وهذا لا ينجح".



وأضاف: "أنا محرج قليلًا بالنسبة لهم، وأشعر بالأسف حقًا للملكة، ون الانفصال عن العائلة المالكة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل".



وتحدث هاري عن حزنه لإجباره على التخلي عن واجباته الملكية في صفقة مع الملكة، قائلًا إنه لم يكن هناك خيار آخر إذا كان زوجته ميجان تسعى إلى مستقبل مستقل بعيدًا عن خنق وسائل الإعلام.



وأجرى ماركل، الذي يعيش في المكسيك، عددًا من المقابلات التلفزيونية التي انتقد فيها ابنته، قائلًا إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التواصل معها. مضيفًا "أنا حقا أفتقد ابنتي".



ومع ذلك، يمكن أن يواجه ماركل، وميجان في المحكمة. إنها تقاضي صحيفة "ذا ميل اون صنداي" بسبب نشرها لرسالة خاصة أرسلتها إليه، في انتهاك لحقوق الطبع والنشر وحقوق الإنسان الخاصة بها. تهدف الورقة إلى استخدام أدلة في المعركة القانونية.



وأوضح ماركل: "إذا كان الأمر يتعلق بمقابلتهم في قاعة المحكمة، فهذا شيء عظيم - على الأقل أخيرًا أن أراهم، لكنني لا أريد المواجهة معهم أو خوض معركة معهم".



وقد اتهم هاري الصحافة الشعبية بالتنمر بزوجته، مشبهًا المعاملة التي عانت منها والدته الأميرة ديانا.



بينما رد ماركل على هذه التصريحات قائلًا، إنه لا يعتقد أن ميغان واجهت تغطية إعلامية عنصرية في بريطانيا.



