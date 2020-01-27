Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة لـ"ميجان" من والدها: مستعد لمواجهتك في المحكمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح توماس مارك الأب المنفصل عن ابنته المنفصلة عن العائلة المالكة، اليوم الإثنين، بأنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة، وانها هي وزوجها الامير هاري قد أضرا بالملكة اليزابيث بالتراجع المفاجئ عن واجباته الملكية. وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

واتفق هاري، حفيد العاهل البريطاني، وزوجته ميجان، مع الملكة هذا الشهر على أنهما لم يعدا يعملان كملوك، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتهما في القيام "بدور جديد تقدمي" يأملان في تمويل أنفسهم.

وقال ماركل لبرنامج "صباح الخير يا بريطانيا" على قناة ITV "أعتقد أنهم أضروا بالملكة، وأعتقد أنهم أضروا بأفراد العائلة المالكة، وهذا لا ينجح".

وأضاف: "أنا محرج قليلًا بالنسبة لهم، وأشعر بالأسف حقًا للملكة، ون الانفصال عن العائلة المالكة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل".

وتحدث هاري عن حزنه لإجباره على التخلي عن واجباته الملكية في صفقة مع الملكة، قائلًا إنه لم يكن هناك خيار آخر إذا كان زوجته ميجان تسعى إلى مستقبل مستقل بعيدًا عن خنق وسائل الإعلام.

وأجرى ماركل، الذي يعيش في المكسيك، عددًا من المقابلات التلفزيونية التي انتقد فيها ابنته، قائلًا إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التواصل معها. مضيفًا "أنا حقا أفتقد ابنتي".

ومع ذلك، يمكن أن يواجه ماركل، وميجان في المحكمة. إنها تقاضي صحيفة "ذا ميل اون صنداي" بسبب نشرها لرسالة خاصة أرسلتها إليه، في انتهاك لحقوق الطبع والنشر وحقوق الإنسان الخاصة بها. تهدف الورقة إلى استخدام أدلة في المعركة القانونية.

وأوضح ماركل: "إذا كان الأمر يتعلق بمقابلتهم في قاعة المحكمة، فهذا شيء عظيم - على الأقل أخيرًا أن أراهم، لكنني لا أريد المواجهة معهم أو خوض معركة معهم".

وقد اتهم هاري الصحافة الشعبية بالتنمر بزوجته، مشبهًا المعاملة التي عانت منها والدته الأميرة ديانا.

بينما رد ماركل على هذه التصريحات قائلًا، إنه لا يعتقد أن ميغان واجهت تغطية إعلامية عنصرية في بريطانيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميجان مركل قصر الأمير هاري توماس مركل الملكة اليزابيث

أخبار تهمك

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

'المستوردين' تكشف كارثة بشأن المنتجات المصرية بعد انتشار كورونا بالصين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

منذ ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

صراخ وبكاء.. أسرار ليلة زفاف هاري وميجان

الملكة إليزابيث تُزيل صورة ميجان ماركل والأمير هاري من القصر

رئيس الوزراء البريطاني: العائلة المالكة أصول رائعة لبلادنا

ميجان قد تواجه والدها في محكمة لندن بسبب نشر رسالة

قصر باكنغهام يحرم "هاري وميغان" من الألقاب الملكية والدعم المادي

والد ميجان يتهم ابنته بإهانة العائلة المالكة في المملكة المتحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status