Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير: إثيوبيا تريد تحديث الجيش بالتعاون مع روسيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قال السفير الإثيوبي في روسيا، ألمايهو تيجينو في مقابلة، إن إثيوبيا تريد مواصلة تحديث قواتها المسلحة، لا سيما قدراتها في مجال حفظ السلام ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع روسيا، وقد يعقد الاجتماع الثنائي التالي حول شراكة الدفاع في نوفمبر".

وأضاف "تيجينو": "كان الاجتماع ناجحًا للغاية. توصلت اللجنة إلى الكثير من الاتفاقات. سيتم عقد الاجتماع التالي هذا العام في أديس أبابا، وربما في نوفمبر. سنواصل العمل مع روسيا لأننا نريد تحديث قواتنا العسكرية".

وأوضح: "كما تعلمون، فإن قواتنا العسكرية قوية جدًا في المنطقة، وتشارك في عمليات حفظ السلام، وتعمل على محاربة الإرهاب أيضًا. في هذا الصدد، نريد دائمًا التعاون مع دول مثل روسيا".

وأشار إلى أن إثيوبيا ستواصل المساهمة بقواتها في قوات حفظ السلام الإقليمية لكنها ترحب في الوقت نفسه بالدعم الدولي.

كما قال "تيجينو"، أيضًا، إن إثيوبيا ستكون سعيدة جدًا لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أنهت روسيا تسليم منظومات الدفاع الصاروخي من طراز Pantir-S1 إلى إثيوبيا في نوفمبر. ووفقا للسفير، عقدت الدول اجتماعا مثمرًا للتعاون الدفاعي في نفس الشهر.

لم يكن بوتين في زيارة رسمية لإثيوبيا. سبق لوزير الخارجية الإثيوبي جدو أندارجاشيو أن دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القدوم إلى إثيوبيا.

هذا وقد أعلن سفير إثيوبيا لدى روسيا، ألمايهو تيجينو، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تقوم بالعمل التحضيري لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد، وفقاً للاتفاقيات مع الجانب الروسي.

وقال السفير الأثيوبي لوكالة "سبوتنيك" إنه منذ توقيع الاتفاقية في إثيوبيا ، تم بالفعل عقد اجتماعين للخبراء في "روس آتوم" وموظفي وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية ، حيث تم إنشاء مجموعتين للعمل​​​.

وأضاف "الآن هم يضعون خطة عمل. وعند الانتهاء من ذلك ، يمكننا معرفة متى سيبدأ بناء محطة الطاقة النووية."

وسبق لوزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي، غيتاهون ميكوريا كوما، قد أعلن في وقت سابق أن إثيوبيا تريد بناء وحدات توليد طاقة نووية منخفضة القدرة في غضون السنوات العشر القادمة.

ووقعت روسيا وإثيوبيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 خلال منتدى "روسيا - أفريقيا" الاقتصادي اتفاقية حكومية حول التعاون في مجال الذرة السلمية.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 17 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

'المستوردين' تكشف كارثة بشأن المنتجات المصرية بعد انتشار كورونا بالصين

منذ ساعتين

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status