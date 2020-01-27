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يورجن كلوب يخرج عن صمته ويهاجم الاتحاد الإنجليزي

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:37 م
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كلوب
كلوب
الفجر الرياضي
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فتح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على الاتحاد الإنجليزي بسبب مباراة شروزبري في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب تعارضها مع عطلة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب بعد تعادل ليفربول مع شروزبري: "سنلعب مباراة الإعادرة باللاعبين الصغار هم من سيخوضون هذه المباراة لأنه لا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن لا أحد يهتم بنا".

وأضاف كلوب: "في أبريل 2019 تلقينا خطاباً من رابطة الدوري طلب منا احترام العطلة الشتوية وعدم تنظيم أي مباريات ودية أو رسمية فقلت اللاعبين إننا سنكون في عطلة شتوية وإذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك فهذا شيء لا يمكننا تغييره، لكننا لن نكون هناك".

وأكد كلوب أن نيل كريتشلي مدرب فريق تحت 23 عامَا هو من سيقود ليفربول في مباراة الإعادة ضد شروزبري بمشاركة اللاعبين الشباب.

وكان كريتشلي تولى قيادة ليفربول في مباراته بدور الثمانية لكأس رابطة الأندية أمام أستون فيلا وخسرها بخماسية نظيفة لتعارضها مع مشاركة الفريق الأول مونديال الأندية بقطر

وأقرت رابطة الدولية الإنجليزي العطلة الشتوية الجديدة وهي أن كل الأندية ستحصل على راحة لمدة تصل لأسبوعين، ولن يلعب ليفربول أي مباراة في الدوري بين مواجهتيه ضد ساوثهامبتون في الأول من فبراير ونورويتش سيتي في 15 فبراير.


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يورجن كلوب نادي ليفربول ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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