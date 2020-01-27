شاهد.. أب ينقذ ابنته بأعجوبة من دهس قطار في الإسماعيلية





الفيديو، الذي يحبس الأنفاس، لمن يشاهده، أظهر الأب يحتضن ابنته المغمى عليها بشدة، وبينهما مسافة قليلة جدا، عن عجلات القطار، وسط صدمة وذهول من الجميع، الذين ظلوا يدعون الله لإنقاذهما.



القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتالين، ظل الأبن محتضنا ابنته بشدة، حتى مر ثم نزل المتواجدون فورًا لإنقاذهما.





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صغير، يظهر رجلا ينقذ ابنته من الموت المحقق، في أثناء مرور قطار، قالوا إنه بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.