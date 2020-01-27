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حارس ليفربول يفتح النار على زملائه

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:18 م
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أدريان
أدريان
وكالات
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أبدى أدريان كاستيو حارس مرمى ليفربول خيبة أمل شديدة، إثر تعادل الفريق مع شروزبري تاون 2-2، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعاد المباراة بذلك على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الخامس.

وكان ليفربول قد تقدم بهدفين سجلهما كورتيس جونز ودونالد لوف لاعب شروزبري، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقتين 15 و46، لكن الخصم أدرك التعادل عن طريق جاسون كومينجز في الدقيقتين 65 و75.

وقال أدريان في تصريحات لموقع ناديه: "نشعر حقا بخيبة أمل، لأننا كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل بكثير مما قدمناه.. النتيجة كانت عادلة في النهاية، لكن ضربة الجزاء التي حصلوا عليها كانت من تدخل خارج حدود منطقة الجزاء. ومع ذلك، صنعوا العديد من الفرص والانفرادات، كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل من ذلك".

واعترف أدريان، الذي تألق في التصدي لعدة كرات خلال مباراة أمس، أن أداء ليفربول تراجع بعد التقدم بهدفين.

وأتم "في كرة القدم لا يجب عليك أبدا التراخي في اللعب. أعتقد أننا تراجعنا شيئا ما بعد هدفنا الثاني، واستطاع المنافس الضغط بقوة".

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الكلمات المفتاحية

ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي ادريان اخبار الرياضة

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