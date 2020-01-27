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"مرور الجيزة" يعلن إغلاق نفق النهضة جزئيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق جزئي بنفق النهضة اليوم الاثنين بسبب كسر بماسورة مياه.

وبينت مرور الجيزة، أنه تم غلق جزئي لحارة واحدة من الطريق بمسافة 50 مترًا بالاتجاه القادم من ميدان الجلاء إلى شارع مراد مع انتظام الحركة المرورية بباقي مسطح النفق.

وأوضح، أن النفق يعمل بكامل طاقته، فضلا عن انتظام حركة المرور بالنفق اتجاه ميدان الأورمان بشارع الدقي.

وأهابت إدارة مرور الجيزة بقائدي المركبات اتباع الإرشادات المرورية بنطاق منطقة الأعمال حرصًا على سلامتهم ومنعا لحدوث أي تكدسات مرورية.
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الكلمات المفتاحية

نفق النهضة مرور الجيزة

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